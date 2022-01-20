Президент Володимир Зеленський під час нещодавньої зустрічі з американськими сенаторами заявив, що запровадження санкцій проти Росії після вторгнення її військ в Україну вже не матиме жодної користі для нашої держави.

Про це інформує американське видання Axios із посиланням на чотири обізнані джерела.

Як зазначають журналісти, Сенат США зараз працює над великим пакетом санкцій, щоб стримати Росію від військового вторгнення в Україну.

Представники Демократичної та Республіканської партій єдині в підтримці України. Проте вони мають різні підходи щодо того, коли краще та ефективніше запроваджувати обмежувальні заходи: зараз, щоб продемонструвати рішучість, чи зберігати загрозу санкцій як попередження для РФ про ціну можливого нападу на Україну.

Раніше адміністрація Джо Байдена та її європейські союзники попередили, що вторгнення Росії матиме для неї серйозні наслідки. Проте ще не були викладені конкретні заходи, з якими могли б погодитися всі сторони.

У понеділок, 17 січня, група сенаторів від Демократичної та Республіканської партій зустрілася в Києві з президентом України Володимиром Зеленським. До складу американської делегації увійшли сенатори Роберт Портман, Кріс Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Роджер Вікер та Річард Блюменталь.

За даними Axios, Зеленський подякував сенаторам США за двопартійну підтримку. Водночас він наголосив, що справжнє стримування російської агресії означає негайні дії та негайне накладення санкцій, щоб дати сигнал Володимиру Путіну, що із США не варто жартувати.

– Президент був дуже чіткий: санкції на Північний потік-2 повинні бути накладені вже зараз. А будь-які ймовірні санкції проти Північного потоку-2 чи інші санкції не допомагають, – повідомило Axios джерело, наближене до Зеленського.

Санкції, обумовлені подальшою ескалацією РФ, у кращому випадку нейтральні, а в гіршому фактично “підбадьорюють Путіна”, додало джерело. За його словами, українці як сусіди краще розуміють “російський менталітет”.

– Путін не розуміє таких розмитих погроз. Слова “якщо” немає в його лексиконі. Є “так”, а є “ні”, – наголосило джерело видання.

Заяву Володимира Зеленського під час зустрічі з сенаторами прокоментував виданню Axios на умовах анонімності старший помічник демократів.

– Якщо хтось і повинен розуміти небезпеки втручання в законодавчий процес іншої країни, то це президент Зеленський, – заявив він.

Інший старший помічник демократів повідомив Axios, що загальний тон зустрічі сенаторів із Зеленським був позитивним, попри розбіжності щодо того, коли мають бути введені антиросійські санкції.

– У фокусі уваги політики адміністрації президента США є напрацювання найжорсткішого пакету санкцій, який може бути запроваджений у координації з європейськими союзниками, – заявив помічник демократів.

Наближене до Зеленського джерело також наголосило, що зустріч із сенаторами загалом пройшла позитивно, а українська влада цінує двопартійну підтримку США.

Сенатор Кріс Мерфі (Демократична партія) повідомив журналістам на брифінгу в понеділок, що повертається з Києва достатньо впевнений у тому, що Сенат США зможе дійти єдиної думки щодо низки стримуючих санкцій проти Росії.

Представники Республіканської партії також повторили цю думку.

Водночас, як зазначає Axios, якщо згода можлива, їм доведеться діяти швидко. Адже в п’ятницю Сенат перерветься до 21 лютого, а тоді російське вторгнення вже може розпочатися.

Нещодавно сенатор-демократ Роберт Менендес представив законопроєкт, який він назвав “матір’ю всіх санкцій”. Серед запропонованих обмежень – заборона на в’їзд до США та заморожування американських активів президента, прем’єр-міністра, глави МЗС та міністра оборони Росії. Після ухвалення цей законопроєкт набуде чинності тоді, коли президент Джо Байден вирішить, що Росія посилила свої бойові дії щодо України.

Є також законопроєкт сенатора-республіканця Джим Ріша. Він передбачає негайне збільшення військової підтримки України та накладення санкцій на газопровід Північний потік-2. Республіканський законопроєкт може змусити президента США запровадити санкції негайно.

Варто зазначити, що минулого тижня демократи заблокували санкції щодо Північного потоку-2.

Джерело: Axios