Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко

Офис Генерального прокурора Украины внес апелляционную жалобу на решение суда о применении к подозреваемому пятому президенту, а ныне народному депутату Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства.

Об этом 21 января сообщили в ОГПУ.

— 21 января 2022 года Офисом Генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении подозреваемого народного депутата — пятого Президента Украины в виде личного обязательства, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Офис Генпрокурора будет настаивать на применении в отношении Петра Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы прокуроры предлагают внесение залога в размере 1 млрд грн.

Глава партии Европейская солидарность Петр Порошенко подозревается в государственной измене. По данным следствия, он якобы причастен к незаконным поставкам угля со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, что нанесло государству ущерб на 200 млн грн.

Со своей стороны, Петр Порошенко называет обвинения правоохранителей политическим преследованием оппозиции.

Предыдущее заседание суда состоялось 19 января. Тогда Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Петру Порошенко в виде личного обязательства, чем не удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Сторона обвинения просит избрать меру пресечения пятому президенту в виде ареста на два месяца с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн и запретом выезжать из Киева.