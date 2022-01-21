Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід Порошенку

Офіс Генерального прокурора України вніс апеляційну скаргу на рішення суду про застосування до підозрюваного п’ятого президента, а нині народного депутата Петра Порошенка запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

Про це 21 січня повідомили в ОГПУ.

– 21 січня 2022 року Офісом Генерального прокурора внесено апеляційну скаргу на рішення суду про застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного народного депутата — п’ятого Президента України у вигляді особистого зобов’язання, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Офіс Генпрокурора наполягатиме на застосуванні відносно Петра Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Як альтернативу прокурори пропонують внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Голова партії Європейська солідарність Петро Порошенко підозрюється у державній зраді. За даними слідства, він начебто причетний до незаконного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, що завдало державі збитків на 200 млн грн.

Зі свого боку Петро Порошенко називає звинувачення правоохоронців політичним переслідуванням опозиції.

Попереднє засідання суду відбулося 19 січня. Тоді Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Петру Порошенку у вигляді особистого зобов’язання, чим не задовольнив клопотання прокуратури.

Сторона звинувачення просить обрати запобіжний захід п’ятому президенту у вигляді арешту на два місяці з альтернативою внесення застави в 1 млрд грн і забороною виїжджати з Києва.