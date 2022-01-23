Визнання Росією “ЛДНР” означатиме її вихід із Мінських домовленостей – Кулеба

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що визнання Російською Федерацією так званих “ЛНР” та “ДНР” означатиме вихід Москви з Мінських домовленостей.

На думку міністра, відповідальність за ситуацію на кордонах України та майбутнє виконання домовленостей несе Росія. Кулеба переконаний, що це беззаперечний факт.

– Росія є стороною конфлікту. Вона має виконувати частину Мінських домовленостей, починаючи з безпекової частини, – впевнений очільник МЗС.

Україна зробила все, щоб зміцнити зв’язки з тимчасово окупованими територіями та українцями, які живуть у цьому регіоні, зазначив Кулеба.

У середині січня до Державної думи Росії внесли проєкт щодо звернення до президента РФ з проханням визнати так звані “ЛНР” та “ДНР”.

Кулеба розкритикував звинувачення з боку РФ у тому, що Україна нібито порушує Мінські домовленості. Очільник МЗС заявив, що для світу картинка є абсолютно чіткою та очевидною, оскільки війна на Донбасі триває саме через Росію.