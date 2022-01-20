Наращивание российских войск возле границ Украины — это вызов безопасности для всей Европы, убежден министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он заверил украинцев, что сейчас ситуация остается контролируемой, поэтому поводов для паники нет. В МИД Украины отметили, что не только российские войска на границе могут представлять опасность.

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Речь идет о дезинформации, манипуляции и фейках, которые направлены на усложнение ситуации внутри Украины, усиление паники среди жителей и неверия в способность защитить государство.

– Украине удалось консолидировать беспрецедентную международную поддержку. Мы благодарны партнерам за совместное противодействие российской агрессии. Однако для нас угроза очередной эскалации со стороны России – не вероятность, а реальность, в которой мы живем с 2014 года.

В МИД убеждены, что настало время для решительных действий, среди которых есть воплощение комплексного пакета сдерживания агрессии Российской Федерации.

— Вместе с партнерами мы продвигаем активную дипломатию, чтобы Россия осознавала, что новая агрессия против Украины будет иметь высокую цену. Мы также работаем над жесткими санкциями для сдерживания России.

Правительство активно усиливает оборону Украины благодаря передаче оружия и военной техники для армии от партнеров. В МИД считают, что сильная Украина – ключевой фактор, сдерживающий агрессивные намерения России.

Украина остается приверженной политико-дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта, однако готова защитить себя в случае нападения России.