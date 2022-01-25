Україна долучиться до тристороннього союзу з Британією та Польщею – Кулеба

Україна зацікавлена у розвитку союзу за віссю Лондон – Варшава – Київ, про можливість створення якого днями заявили в МЗС Великої Британії, сказав в ефірі Свободи слова на ICTV міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Ті, хто стежить за нашою зовнішньою політикою, знають, що ми вийшли зі стратегіює малих альянсів. Ми створили Люблінський трикутник, Асоційоване тріо. Це такі компактні об’єднання, зосереджені довкола конкретних цілей. Тому, безумовно, ми шукаємо нову конфігурацію. В українській зовнішній політиці давно присутня ідея чорноморсько-балтійської вісі, тому такий союз з Великою Британією та Польщею може цю вісь суттєво зміцнити і розширити, – вважає дипломат.

За його словами, Україна вже активно працює у цьому напрямку.

– Велика Британія серйозно в цей процес включилася, я цьому дуже тішуся. На цьому зупинюся, але незабаром, думаю, будуть непогані новини, – додав Кулеба.

Днями в Міністерстві закордонних справ Великої Британії попередили Російську Федерацію, що Україна захищатиме свою територію у разі нападу.

На думку британських дипломатів, якщо Москва вирішить застосувати збройну агресію, отримає війну як, наприклад, у Афганістані або Чечні.