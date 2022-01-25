Президент Владимир Зеленский, которому сегодня исполнилось 44 года, в этом году день рождения не будет праздновать. Он проведет его на работе.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. По его словам, Владимир Зеленский в свой день рождения попросил своих друзей и коллег не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на добрые дела.

Все, кто хочет приобщиться к инициативе, могут внести благотворительный взнос для детских домов разного типа и детских больниц. Среди них Дом ребенка Антошка в Краматорске, Областной дом ребенка №1 во Львове, Боярский дом ребенка, Криворожская городская детская больница №4, Детская городская больница в Полтаве.

Реквизиты, по которым можно перевести деньги, указаны в посте ниже.

Также с днем ​​рождения Владимира Зеленского поздравила его жена, первая леди Елена Зеленская. Она опубликовала трогательное поздравление в Instagram.

Первая леди пожелала президенту беречь себя, чтобы осуществить все их общие планы, добавив, что у них еще все впереди.