Украина не примет компромиссов для умиротворения России — Кулеба

Официальный Киев не позволит никому навязывать какие-либо уступки в рамках усилий по деэскалации угрозы вторжения России.

Об этом в одном из интервью заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы, направленные на умиротворение президента России Владимира Путина, на фоне опасений вторжения России.

— Если кто-то пойдет на уступки в отношении Украины, за спиной самой Украины, во-первых, мы этого не примем. Мы не будем в положении страны, которая берет трубку телефона, слышит указание большой державы и выполняет его, — сказал Дмитрий Кулеба.

Министр добавил, что Украина уже заплатила 15 тыс. жизней наших своих граждан за право решать свою судьбу и будущее.

Дмитрий Кулеба добавил, что не сомневается в приверженности США по вопросу защиты Украины, несмотря на комментарии президента США Джо Байдена, что “незначительное вторжение” российских войск может не привести к жесткому ответу со стороны военного альянса НАТО.

— Во-первых, президент Байден лично привержен Украине. Он знает эту страну, и он не хочет, чтобы Россия ее разрушила. Во-вторых, мы слышали от этих официальных лиц США, которые открыто выступали в СМИ, но также говорили со мной и другими украинскими официальными лицами непосредственно по телефону, что Соединенные Штаты останутся абсолютно привержены тому, чтобы разбить Россию, если произойдет любой тип вторжения или вмешательства, — добавил украинский министр.

Накануне в Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что пока нет предпосылок для российского вторжения. Однако украинская армия готова к любым сценариям.

26 января состоится встреча политических советников лидеров стран Нормандской четверки – Украины, Франции, Германии и России.

Фото: МИД Украины