Жена президента Украины, первая леди Елена Зеленская трогательно поздравила Владимира Зеленского с днем ​​рождения.

Она опубликовала в Instagram черно-белое фото главы государства, а в посте пожелала ему беречь себя, чтобы осуществить все их общие планы.

– Знаешь, я уверена, что на этом фото ты смотришь на меня. Потому что ты всегда так смотришь на меня. Я желаю каждой женщине таких взглядов. Так смотрят только те, кто любит. Я всегда чувствую твою любовь. Пока ты так смотришь, я ничего не боюсь. Смотри! Пожалуйста, смотри! У нас все еще впереди. Поэтому береги себя. Мы должны все намечтаное осуществить вместе. С днем ​​рожденья, любимый! Обещаю смотреть на тебя в ответ. Так же. Всегда! – написала первая леди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января отмечает свой 44-й день рождения. Главой государства его избрали в 2019 году.

До этого Владимир Зеленский был продюсером, режиссером, сценаристом, актером, комиком и руководителем студии Квартал 95.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что в этом году Владимир Зеленский не будет праздновать день рождения и проведет его на работе. Своих друзей и коллег он попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а потратить их на благотворительность.

Фото: Елена Зеленская