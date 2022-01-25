Дружина президента України, перша леді Олена Зеленська зворушливо привітала Володимира Зеленського з днем народження.

Вона опублікувала в Instagram чорно-біле фото глави держави, а у дописі побажала йому берегти себе, щоб втілити в життя усі їхні спільні плани.

– Знаєш, я впевнена, що на цьому фото ти дивишся на мене. Тому що ти завжди так на мене дивишся. Я бажаю кожній жінці таких поглядів. Так дивляться лише ті, хто щиро кохає. Я завжди відчуваю твоє кохання. Поки ти так дивишся, я нічого не боюся. Дивися! Будь ласка, дивися! У нас іще все попереду. Тому бережи себе. Ми маємо все намріяне втілити разом. З днем народження, коханий! Обіцяю дивитися на тебе у відповідь. Так само. Завжди! – написала перша леді.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Президент України Володимир Зеленський 25 січня святкує свій 44-й день народження. Главою держави його обрали у 2019 році.

До цього Володимир Зеленський був продюсером, режисером, сценаристом, актором, коміком і керівником студії Квартал 95.

Прессекретар президента Сергій Никифоров повідомив, що цьогоріч Володимир Зеленський день народження не святкуватиме і проведе його на роботі. Своїх друзів і колег він попросив не витрачати гроші на квіти й подарунки, а натомість переказати їх на благодійність.

Фото: Олена Зеленська