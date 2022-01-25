Президент Володимир Зеленський, якому сьогодні виповнилося 44 роки, цьогоріч день народження не святкуватиме. Він проведе його на роботі.

Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров. За його словами, Володимир Зеленський у свій день народження попросив своїх друзів і колег не витрачати гроші на квіти й подарунки, а натомість переказати їх на добрі справи.

Всі, хто хочуть долучитися до ініціативи, можуть зробити благодійний внесок для дитячих будинків різного спрямування і дитячих лікарень. Серед них Будинок дитини Антошка у Краматорську, Обласний будинок дитини №1 у Львові, Боярський будинок дитини, Криворізька міська дитяча лікарня №4, Дитяча міська лікарня у Полтаві.

Реквізити, за якими можна переказати гроші, вказані у дописі нижче.

Також з днем народження Володимира Зеленського привітала його дружина, перша леді Олена Зеленська. Вона оприлюднила зворушливе привітання в Instagram.

Перша леді побажала президенту берегти себе, щоб втілити в життя усі їхні спільні плани, додавши, що у них ще все попереду.