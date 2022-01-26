Э-билет для транспорта хотят приравнять к бумажному — Рада поддержала закон

В Украине хотят приравнять электронный билет для транспорта к бумажному. Верховная Рада уже приняла в первом чтении законопроект №5705.

Соответствующую инициативу поддержали 270 народных депутатов.

Законопроект предусматривает внесение изменений в часть вторую статьи 910 Гражданского кодекса Украины, чтобы признать электронный билет, на уровне с бумажным билетом, основанием для заключения договора перевозки пассажира и багажа.

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что принятие этого документа позволит обеспечить реализацию одной из ключевых реформ транспортной отрасли – введение электронного билета.

Целью законопроекта является создание условий для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты стоимости проезда в городском пассажирском транспорте.

К слову, с 2022 года в приложении Київ Цифровий появится виртуальная транспортная карта, поэтому больше не понадобится носить с собой пластиковый вариант.

Также в приложении планируют добавить еще несколько функций, в частности информацию о состоянии качества воздуха, расписание движения общественного транспорта, возможность подачи электронной петиции и запись в Центр предоставления административных услуг.