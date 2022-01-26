Е-квиток для транспорту хочуть прирівняти до паперового – Рада підтримала закон

В Україні хочуть прирівняти електронний квиток для транспорту до паперового. Верховна Рада вже ухвалила у першому читанні законопроєкт №5705.

Відповідну ініціативу підтримали 270 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає внесення змін до частини другої статті 910 Цивільного кодексу України, щоб визнати електронний квиток, на рівні з паперовим квитком, підставою для укладення договору перевезення пасажира та багажу.

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що ухвалення цього документу дасть можливість забезпечити реалізацію однієї з ключових реформ транспортної галузі – впровадження електронного квитка.

Метою законопроєкту є створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду в міському пасажирському транспорті.

До слова, з 2022 року у застосунку Київ Цифровий з’явиться віртуальна транспортна картка, тому більше не буде потреби носити із собою пластиковий варіант.

Також у застосунку планують додати ще кілька функцій, зокрема інформацію про стан якості повітря, розклад руху громадського транспорту, можливість подати електронну петицію і запис у Центр надання адміністративних послуг.