В приложении Київ Цифровий появится виртуальная транспортная карта

С 2022 года в Киеве появится виртуальная транспортная карточка. Об этом сообщили в Facebook на странице Киевской государственной администрации (КГГА).

Виртуальная транспортная карточка появится в приложении Київ Цифровий.

— В начале следующего года у киевлян появится возможность добавить виртуальную транспортную карточку в Київ Цифровий. Больше не придется носить с собой пластиковую карточку, – рассказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Олег Половинко.

Он также отметил, что с 2022 года в приложение планируется добавить еще несколько функций, а именно:

информацию о состоянии качества воздуха;

расписание движения общественного транспорта;

возможность подать электронную петицию;

запись в Центр предоставления административных услуг.

Приложение Київ Цифровий загрузили более 1,3 млн пользователей. В приложение добавлено около 500 тыс. транспортных карт, 270 тыс. авто, а 150 тыс. киевлян получают уведомления от коммунальных служб.

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Фото: КГГА