Из-за всплеска заболеваемости коронавирусом Верховная Рада на следующей неделе может уйти на карантин до 15 февраля.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

— Следующая пленарная неделя: только открытие сессии, несколько голосований и Рада уходит на карантин до 15 февраля. Причина – большое количество больных, – написал он в своем Telegram-канале.

В то же время лидер партии Голос Кира Рудык предположила, что вместо пленарных заседаний депутаты могут продолжить работу в комитетах.

— Сейчас все больше депутатов болеют, эпидемиологическая ситуация очень сложная. Поэтому возможно, что мы откроем сессию и пойдем работать в комитетах на следующей неделе, — сообщила она журналистам.

Согласно календарному плану, 1 февраля Верховная Рада должна открыть седьмую сессию, поэтому на ближайшей неделе народные депутаты должны были работать в режиме пленарных заседаний.

Между тем по состоянию на 26 января в Киеве подтвердили 1 919 новых случаев коронавируса. За сутки от осложнений, которые вызвал вирус, в городе умерло 13 человек.

В больницы с диагнозом коронавирус попали 77 человек. Еще 76 пациентов госпитализировали с подозрением на Covid-19 и пневмониями.