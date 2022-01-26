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Рада може піти на карантин через погіршення ситуації з Covid-19 – нардеп

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Верховна Рада

Через спалах захворюваності на коронавірус Верховна Рада наступного тижня може піти на карантин до 15 лютого.

Про це повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

– Наступний пленарний тиждень: лише відкриття сесії, кілька голосувань і Рада йде на карантин до 15 лютого. Причина – велика кількість хворих, – написав він у своєму Telegram-каналі.

Водночас лідер партії Голос Кіра Рудик припустила, що замість пленарних засідань депутати можуть продовжити працювати в комітетах.

– Зараз дедалі більше депутатів хворіють, епідеміологічна ситуація дуже складна. Тому можливо, що ми лише відкриємо сесію та підемо працювати в комітетах наступного тижня, – повідомила вона журналістам.

Згідно з календарним планом, 1 лютого Верховна Рада має відкрити сьому сесію, тому найближчого тижня народні депутати мали би працювати у режимі пленарних засідань.

Тим часом станом на 26 січня у Києві підтвердили 1 919 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від ускладнень, які викликав вірус, у місті померло 13 людей.

До лікарень із діагнозом коронавірус потрапили 77 людей. А ще 76 пацієнтів госпіталізували з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Фото: УНІАН

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