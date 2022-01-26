Через спалах захворюваності на коронавірус Верховна Рада наступного тижня може піти на карантин до 15 лютого.

Про це повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

– Наступний пленарний тиждень: лише відкриття сесії, кілька голосувань і Рада йде на карантин до 15 лютого. Причина – велика кількість хворих, – написав він у своєму Telegram-каналі.

Водночас лідер партії Голос Кіра Рудик припустила, що замість пленарних засідань депутати можуть продовжити працювати в комітетах.

– Зараз дедалі більше депутатів хворіють, епідеміологічна ситуація дуже складна. Тому можливо, що ми лише відкриємо сесію та підемо працювати в комітетах наступного тижня, – повідомила вона журналістам.

Згідно з календарним планом, 1 лютого Верховна Рада має відкрити сьому сесію, тому найближчого тижня народні депутати мали би працювати у режимі пленарних засідань.

Тим часом станом на 26 січня у Києві підтвердили 1 919 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від ускладнень, які викликав вірус, у місті померло 13 людей.

До лікарень із діагнозом коронавірус потрапили 77 людей. А ще 76 пацієнтів госпіталізували з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.