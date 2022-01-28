Російські війська, які нині прибувають до Білорусі на навчання, за своїм складом більше схожі на окупаційний контингент, ніж на ударну групу.

Таку характеристику військам РФ надав міністр оборони України Олексій Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді 28 січня.

– Наразі російські війська становлять більшу загрозу для Мінська, ніж для України, – переконаний Олексій Резніков.

Також Олексій Резніков наголосив, що разом із колегами з МВС, прикордонниками та СБУ уважно спостерігають за північним напрямком.

– На сьогодні немає жодних спроб атакувати Україну мігрантами чи інших подібних загроз, – запевнив міністр.

Крім того, міністр оборони запевнив, що не існує жодних загроз і Білорусі з боку України.

– Це нонсенс. У нас дуже теплі почуття до білоруського народу. І будь-які силові дії проти Білорусі суперечать інтересам України. Хочу, щоб у Мінську це теж почули, – додав очільник відомства.

Нагадаємо, що 17 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував масштабні військові навчання спільно з Російською Федерацією в лютому 2022 року.

Провести їх мають на західних рубежах та на південному фланзі країни, тобто поблизу кордонів України та країн Євросоюзу.

Через це українські військові припускають, що потенційною датою початку вторгнення РФ до України може стати 20 лютого, коли завершаться російсько-білоруські навчання на кордоні, а також зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні.