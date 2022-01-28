В пятницу, 28 января, в Верховной Раде Украины состоится традиционный час вопросов к правительству. В то же время, народные депутаты не будут рассматривать законопроекты.

Заседание украинского парламента начнется в 10.00. Трансляцию можно будет посмотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Сначала народные избранники заслушают членов Кабинета министров по трем важным для страны вопросам: российская агрессия, пандемия Covid-19 и энергетика.

Так, министр обороны Украины Алексей Резников расскажет в зале заседаний ВР о ситуации на украинско-российской границе. А глава Минздрава Виктор Ляшко – о преодолении пандемии коронавируса.

В то же время премьер Денис Шмыгаль выступит с докладом, касающимся энергетической безопасности в стране.

Час вопросов к правительству продлится сегодня до 12.00. После этого будут озвучены запросы нардепов.

А в 12.30 состоится закрытие нынешней, шестой, сессии Верховной Рады Украины.

Седьмую сессию ВР откроют 1 февраля. В этот день также планируется провести полноценное пленарное заседание.

А со 2 по 4 февраля и со 7 по 11 февраля заседаний в парламенте не будет из-за распространения заболеваемости Covid-19 среди нардепов и работников аппарата ВР.

Так, по состоянию на 27 января болели 24 нардепа и более 60 работников аппарата.

Пленарные заседания в Верховной Раде планируют возобновить с 15 февраля.