У п’ятницю, 28 січня, у Верховній Раді України відбудеться традиційна година запитань до уряду. Водночас народні депутати не розглядатимуть законопроєкти.

Засідання українського парламенту розпочнеться о 10.00. Трансляцію можна буде переглянути онлайн на сайті Факти ICTV.

Спочатку народні обранці заслухають членів Кабінету міністрів з трьох важливих для країни питань: російська агресія, пандемія Covid-19 та енергетика.

Так, міністр оборони України Олексій Резніков розповість у залі засідань ВР про ситуацію на українсько-російському кордоні. А очільник МОЗ Віктор Ляшко – про подолання пандемії коронавірусу.

Водночас прем’єр Денис Шмигаль виступить із доповіддю, яка стосуватиметься енергетичної безпеки в країні.

Година запитань до уряду триватиме сьогодні до 12.00. Після цього будуть озвучені запити нардепів.

А о 12.30 відбудеться закриття нинішньої, шостої, сесії Верховної Ради України.

Сьому сесію ВР відкриють 1 лютого. Цього дня також планують провести повноцінне пленарне засідання.

А з 2 по 4 лютого та з 7 по 11 лютого засідань у парламенті не буде через поширення захворюваності на Covid-19 серед нардепів та працівників апарату ВР.

Так, станом на 27 січня хворіли 24 нардепи та понад 60 працівників апарату.

Пленарні засідання у Верховній Раді планують поновити з 15 лютого.