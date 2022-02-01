В ближайшее время состоится встреча в нормандском формате – Зеленский

Украина активно работает над тем, чтобы в ближайшие дни согласовать дату следующей встречи советников лидеров стран нормандской четверки в Берлине.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время открытия седьмой сессии Верховной Рады.

Глава государства отметил, что разблокировать нормандский формат удалось благодаря поддержке зарубежных партнеров.

– Впервые с 2019 года все четыре стороны согласовали общее итоговое заявление, – сказал Зеленский, добавив, что, кроме единства с партнерами, Украине необходимо единство внутри страны.

26 января в Париже прошла встреча советников лидеров нормандского формата. В частности, они обсудили разногласия в трактовке Минских соглашений и пришли к тому, что от них не может зависеть соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, и согласовали совместное коммюнике – первый документ, о котором удалось договориться с 2019 года.

Советники договорились встретиться в Берлине через две недели, то есть ориентировочно 9 февраля.