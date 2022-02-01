Угроза агрессии РФ сближает: экс-заместитель генсека НАТО о союзе Киева, Варшавы и Лондона

Оборонный союз по оси Киев-Лондон-Варшава поможет Украине приблизиться к стандартам Североатлантического альянса.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил бывший заместитель генсека НАТО, экс-посол США в Российской Федерации Александр Вершбоу.

Ведущий Вадим Карпьяк спросил бывшего посла, как он оценивает стратегически-политический и оборонный альянс, в состав которого будет входить Украина, Польша и Великобритания.

— Оно еще конечно на уровне слухов, но вскоре мы услышим конкретные новости. Я думаю, что как для украинской безопасности, так и для всей Европы это очень хорошо, — сказал Александр Вершбоу.

Он также позитивно оценил то, что Соединенное Королевство и Польша идут навстречу Украине для того, чтобы установить новую систему безопасности

Экс-посол отметил, что у Великобритании есть подобные договоренности с Польшей и Литвой.

По его мнению, подобный альянс поможет Украине приблизиться к стандартам НАТО.

— Отлично увидеть, что три ключевых партнера Соединенных Штатов не запуганы Россией. Они и дальше будут идти в этом направлении. Конечно, Соединенные Штаты не будут оставлять Европу беззащитной. В конце концов угроза агрессии со стороны Путина сближает страны для совместной обороны, — сказал экс-заместитель генерального секретаря Североатлантического Альянса.

О возможности создания союза Украина-Польша-Великобритания стало известно 21 января, когда об этом объявила глава британского МИД Элизабет Трасс.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев заинтересован в развитии подобных договоренностей. Он добавил, что украинские представители уже активно работают в этом направлении.

Фото: NATO