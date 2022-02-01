Загроза агресії РФ зближує: ексзаступник генсека НАТО про союз Києва, Варшави та Лондона

Оборонний союз за віссю Київ-Лондон-Варшава допоможе Україні наблизитись до стандартів Північноатлантичного альянсу.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив колишній заступник генсека НАТО, експосол США в Російській Федерації Александр Вершбоу.

Ведучий Вадим Карп’як запитав колишнього посла, як він оцінює стратегічно-політичного оборонного альянсу, до складу якого буде входити Україна, Польща та Велика Британія.

– Воно ще звісно на рівні чуток, але незабаром ми почуємо конкретні новини. Я гадаю, що як для української безпеки, так і для у всій Європі це дуже добре, що Сполучене Королівство і Польща йдуть на зустріч Україні для того, щоб встановити нову безпекову систему, – сказав Александр Вершбоу.

Він зауважив, що Велика Британія має подібні домовленості з Польщею та Литвою.

На його думку, подібний альянс допоможе Україні наблизитись до стандартів НАТО.

– Дуже добре побачити, що три ключові партнери Сполучених Штатів не залякані Росією. Вони і далі будуть йти у цьому напрямку. Звісно, Сполучені Штати не будуть залишати Європу беззахисною. Зрештою, загроза агресії з боку Путіна зближує країни для спільної оборони, – сказав ексзаступник генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу.

Про можливість створення союзу Україна-Польща-Велика Британія стало відомо 21 січня, коли про це оголосила очільниця британського МЗС Елізабет Трасс.

Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ зацікавлений у розвитку подібних домовленостей. Він додав, що українські представники вже активно працюють у цьому напрямку.

Фото: NATO