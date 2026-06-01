Российская армия в течение мая захватила 14 квадратных километров украинской территории. Это самый низкий месячный показатель продвижения вражеских войск за последние три года.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

В мае РФ оккупировала меньше всего территорий за три года

— Россияне полностью провалили май — худший прирост оккупированной территории начиная с октября 2023 года, когда враг начал стратегическую наступательную операцию на большинстве участков фронта, — отмечают аналитики.

При этом уточняется, что продвижение Сил обороны на карте отображается с задержкой по соображениям безопасности.

По оценкам аналитиков, май стал первым месяцем после контрнаступления 2023 года, когда прирост территорий, оккупированных Россией, оказался отрицательным.

— Война входит в новый этап, и для Украинского государства важно не потерять инициативу, — подчеркивается в сообщении.

В DeepState отметили, что в мае количество российских штурмов выросло на 37,5% и превысило 7 тыс. атак. В то же время это не принесло врагу существенных территориальных достижений.

— Нам постоянно предоставляют видео, где россияне проводят в лучшем случае штурмовые действия парами, а очень часто 1 кацап штурмует в одиночку. Но пока он дойдёт, по нему прилетит все, — говорится в сообщении.

Тенденция с инфильтрациями сохраняется, но “существенно выросла реакция Сил обороны на проникновение противника — им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться”.

Аналитики назвали сложной ситуацию в районе Константиновки и добавили, что перспективы для города остаются неблагоприятными.

Напомним, в мае Силы обороны Украины освободили населенный пункт Отрадное и прилегающую территорию на Двуречанщине Харьковской области.

