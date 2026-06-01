Впервые с 2023 года: в мае ВСУ освободили больше территории, чем оккупировала РФ
- В мае российские войска оккупировали 14 квадратных километров украинской территории — это самый низкий месячный показатель продвижения врага за последние три года.
- Несмотря на рост числа российских штурмов, враг не добился существенных территориальных успехов.
Российская армия в течение мая захватила 14 квадратных километров украинской территории. Это самый низкий месячный показатель продвижения вражеских войск за последние три года.
Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
В мае РФ оккупировала меньше всего территорий за три года
— Россияне полностью провалили май — худший прирост оккупированной территории начиная с октября 2023 года, когда враг начал стратегическую наступательную операцию на большинстве участков фронта, — отмечают аналитики.
При этом уточняется, что продвижение Сил обороны на карте отображается с задержкой по соображениям безопасности.
По оценкам аналитиков, май стал первым месяцем после контрнаступления 2023 года, когда прирост территорий, оккупированных Россией, оказался отрицательным.
— Война входит в новый этап, и для Украинского государства важно не потерять инициативу, — подчеркивается в сообщении.
В DeepState отметили, что в мае количество российских штурмов выросло на 37,5% и превысило 7 тыс. атак. В то же время это не принесло врагу существенных территориальных достижений.
— Нам постоянно предоставляют видео, где россияне проводят в лучшем случае штурмовые действия парами, а очень часто 1 кацап штурмует в одиночку. Но пока он дойдёт, по нему прилетит все, — говорится в сообщении.
Тенденция с инфильтрациями сохраняется, но “существенно выросла реакция Сил обороны на проникновение противника — им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться”.
Аналитики назвали сложной ситуацию в районе Константиновки и добавили, что перспективы для города остаются неблагоприятными.
Напомним, в мае Силы обороны Украины освободили населенный пункт Отрадное и прилегающую территорию на Двуречанщине Харьковской области.