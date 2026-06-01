Иран принял решение приостановить переговоры с Соединёнными Штатами из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке.

В Тегеране заявили, что не планируют продолжать диалог, пока Израиль не прекратит военные действия в Секторе Газа и Ливане, пишет издание Tasnim News.

Приостановка переговоров США и Ирана: что известно

Отмечается, что такой шаг стал реакцией на усиление боевых действий в Ливане и, как заявляет иранская сторона, несоблюдение условий перемирия.

В Тегеране подчеркнули, что Вооружённые силы Ирана и формирования так называемого Фронта сопротивления готовы ответить на действия Израиля и открыть новые направления противостояния.

Как пишет Tasnim, иранская делегация, участвующая в переговорном процессе, решила прекратить любые контакты и обмен сообщениями с США через посредников до изменения ситуации в регионе.

Иранские чиновники заявили, что ключевым условием для возобновления переговоров является немедленное прекращение израильских военных операций в Газе и Ливане.

Тегеран также настаивает на полном выводе израильских войск с территории Ливана.

Переговорщики заявили, что никаких новых раундов консультаций с США не будет, пока не будет учтена позиция Ирана и связанных с ним сил.

Иран и связанные с ним группировки внесли в повестку дня вопрос полной блокады Ормузского пролива и усиления активности на других направлениях, в частности в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

Что известно об эскалации на Ближнем Востоке

Напомним, 30–31 мая США и Иран вновь обменялись ударами, несмотря на действие режима прекращения огня и переговоры по восстановлению судоходства через Ормузский пролив.

Как сообщили в Центральном командовании США, в течение выходных американские военные нанесли удары по иранским радиолокационным комплексам и пунктам управления беспилотниками в районе Горук на юге страны, а также на острове Кешм в Персидском заливе.

По итогам операции американская авиация уничтожила иранские средства ПВО, наземный командный пункт и два дрона-камикадзе.

В то же время Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударе по авиабазе, которую, по его утверждению, Соединённые Штаты использовали для атак на южные районы Ирана.

Bloomberg предполагает, что речь идёт об американском военном объекте в Кувейте. Именно там 1 июня поступали сообщения о перехвате ракет и беспилотников.

