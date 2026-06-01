В Российской Федерации заговорили о завершении полномасштабной войны против Украины для спасения экономики.

Об этом сообщает Reuters.

В РФ хотят спасти экономику

По информации издания, российский диктатор Владимир Путин проведет пятую экономическую конференцию военного времени в Санкт-Петербурге.

Ее цель состоит в том, чтобы найти пути для стимулирования экономики РФ, страдающей от ударов украинских дронов, пока бизнес все меньше верит в скорое завершение боевых действий.

Наблюдается существенное замедление экономической активности в РФ, сырьевой сектор которого оценивается в $3 трлн. По сравнению с показателем 4,9% в 2024 году, прошлогодний подъем едва достиг 1%, а первый квартал 2026 года завершился падением на 0,2%.

По мнению чиновников, это результат западных санкций, высокой стоимости кредитования и переоцененного рубля. Текущий годовой прогноз скорректировали до минимальных 0,4%.

Атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, предприятия по производству удобрений и порты вывели из строя значительную часть экономики России, повлияв на четверть нефтеперерабатывающих мощностей и создав риск дефицита топлива во время автомобильного сезона.

Путин, который желает, чтобы экономика РФ снова начала расти, приказал чиновникам найти пути для возобновления роста. Представители бизнеса утверждают, что лучшим способом достичь этого было бы прекращение войны против Украины.

В Кремле заявили, что мирные переговоры приостановлены, поскольку США обеспокоены войной на Ближнем Востоке.

Миллиардные доллары потенциальных инвестиций США в российскую экономику и некоторое ослабление западных санкций, которые обсуждались на переговорах, также приостановлены, что сеет пессимизм в деловых кругах.

Несколько представителей российской элиты пытались предупредить Путина об экономических последствиях войны. В то же время директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев продвигал потенциальные экономические выгоды мирного соглашения.

Но высокопоставленный российский банкир, также отказавшийся разглашать свое имя, сообщил, что Путин уже упустил хорошую возможность заключить соглашение в прошлом году, а экономика РФ сейчас демонстрирует признаки нестабильности.

