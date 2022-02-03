ГБР подозревает руководство партии Голос в растрате более 1 млн грн

Руководство партии Голос подозревается в возможной растрате бюджетных средств на общую сумму более 1 млн грн. Государственное бюро расследований открыло производство по двум статьям Уголовного кодекса – ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 159-1.

Наказание по этим статьям в случае доказательства вины – лишение свободы до 12 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

– В ходе проведения анализа отчетности партии работники НАПК обнаружили, что заключенные руководством Голоса договоры по предоставлению услуг и выполнению работ несколькими ФЛП имеют признаки фиктивности. О чем был составлен соответствующий акт, – говорят в ДБР.

В рамках расследования проверяются обстоятельства возможной растраты средств. Уже допрошены несколько свидетелей, в частности, из числа народных депутатов.

Именно сегодня на допрос в ДБР вызвали лидера партии Голос, народного депутата Киру Рудык. Перед этим она рассказала, что дело, по которому ее вызвали, касается деятельности политсилы в начале 2020 года.

Заместитель председателя партии Голос, народный депутат Андрей Осадчук называет открытие производства “репрессиями” и “выборочной юстицией”.

– Никаких оснований для такого допроса нет. Это очередное давление власти на оппозицию через правоохранительный орган, уничтоживший доверие к себе и свою репутацию, даже не попытавшись ее получить, – считает политик.

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Источник: ДБР, Голос

Фото: Голос