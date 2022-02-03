ДБР підозрює керівництво партії Голос у розтраті понад 1 млн грн

Керівництво партії Голос підозрюється у можливій розтраті бюджетних коштів на загальну суму понад 1 млн грн. Державне бюро розслідувань відкрило провадження за двома статтями Кримінального кодексу – ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 159-1.

Покарання за цими статтями у разі доведення провини – позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та із конфіскацією майна.

– У ході проведення аналізу звітності партії працівники НАЗК виявили, що укладені керівництвом Голосу договори із надання послуг та виконання робіт низкою ФОПів мають ознаки фіктивності. Про що було складено відповідний акт, – кажуть в ДБР.

В межах розслідування перевіряються обставини можливої розтрати коштів. Уже допитано кількох свідків, зокрема, з числа народних депутатів України.

Саме сьогодні на допит до ДБР викликали голову партії Голос, народну депутатку Кіру Рудик. Перед цим вона розповіла, що справа, через яку її викликали, стосується діяльності політсили на початку 2020 року.

Заступник голови партії Голос, народний депутат Андрій Осадчук називає відкриття провадження “репресіями” та “вибірковою юстицією”.

– Жодних підстав для такого допиту немає. Це черговий тиск влади на опозицію через правоохоронний орган, що знищив довіру до себе і свою репутацію, навіть не спробувавши її здобути, – вважає політик.

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Джерело: ДБР, Голос

Фото: Голос