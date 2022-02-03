Нардепа Кузьминых вызывают в НАБУ для вручения подозрения

Народный депутат от Слуги народа Сергей Кузьминых, которого 28 января уличили во взятке в размере 558 тыс. грн, в понедельник, 7 февраля, должен явиться в Национальное антикоррупционное бюро.

В повестке говорится, что проживающий сейчас в Житомире Кузьминых должен прибыть 7 февраля в 10.00 в НАБУ для вручения письменного сообщения о подозрении и участия в допросе в статусе подозреваемого в уголовном производстве.

Следователи НАБУ вечером 28 января задержали народного депутата Сергея Кузьминых во время получения взятки в размере 558 тыс. грн.

Эти средства политик получил за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей Житомирской области.

Накануне НАБУ обнародовало видео с фрагментами разговоров нардепа, его доверенного лица и представителя компании.

2 февраля Кузьминых обратился с письмом к главе фракции Слуга народу Давиду Арахамии, в котором попросил временно исключить его из числа членов фракции с возможностью возвращения.

Фото: Сергій Кузьміних