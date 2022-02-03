Сергея Кузьминых НАБУ объявило в розыск

Народного депутата от Слуги народа Сергея Кузьминых, подозреваемого во взяточничестве, 3 февраля НАБУ объявило в розыск. Причина – систематическая неявка подозреваемого по вызовам правоохранительных органов, отсутствие его по месту жительства. Политик скрывается от детективов Бюро.

Нардепа разоблачили на получении взятки в размере 558 тыс. грн 28 января, а 31 января генпрокурор подписал сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УКУ.

Подозрение направили по месту работы Кузьминых, то есть в Верховную Раду, и по известным местам жительства и регистрации подозреваемого.

Несмотря на то, что нардепу должным образом сообщили заранее о датах, времени и месте запланированных процессуальных действий, повестки о вызове народный избранник проигнорировал, говорят в НАБУ.

31 января адвокат Кузьминых сообщил следователям по телефону, что его подзащитный находится в учреждении здравоохранения и по вызову не прибудет.

– Однако и сам нардеп, и его защитник отказываются сообщить следствию об учреждении здравоохранения, в котором якобы находится подозреваемый. Действия подозреваемого относительно уклонения от явки и несообщения о месте своего нахождения носят характер укрывательства от органов досудебного расследования, поэтому являются безусловным основанием для объявления его в розыск, – говорится в заявлении Бюро.

Сегодня НАБУ опубликовало новую повестку Сергею Кузьминых, согласно которой нардеп 7 февраля в 10.00 должен явиться для вручения письменного сообщения о подозрении.

На этот день также запланирован его допрос как подозреваемого в уголовном производстве.

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Фото: Сергій Кузьміних