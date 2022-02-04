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Факты / Украина / Политика

Встреча Зеленского с Путиным может состояться в Турции – Эрдоган

Валентина Летяк редактор ленты
Зеленський Путін

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что взялся за организацию встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным на территории Турции.

Об этом он сказал журналистам в самолете, возвращаясь после визита в Украину.

По его словам, Зеленский уже согласился на такую ​​встречу с Путиным.

– На наше приглашение о том, что Путин после возвращения из Китая посетит Турцию, был получен положительный отклик. Сейчас мы установим дату. Потом мы хотим провести эту встречу, чтобы на высоком уровне собрать Путина и Зеленского, – добавил Эрдоган.

3 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган посетил Украину с официальным визитом.

Во время переговоров с Владимиром Зеленским он еще раз предложил свое государство как площадку для переговоров между Украиной и Россией для урегулирования вооруженного конфликта.

Эрдоган сказал, что Турция готова делать все возможное для мирного урегулирования.

Вчера Украина и Турция также подписали соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ), о котором страны пытались договориться на протяжении 12 лет.

Это отрывает новые возможности для бизнеса, которые должны принести Украине прибыль, инвестиции, рост ВВП и увеличение количества рабочих мест.

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Договор о свободной торговле с Турцией: что это значит и насколько выгодно для бизнеса

Источник: CNN

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