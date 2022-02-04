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Зустріч Зеленського з Путіним може відбутися у Туреччині – Ердоган

Валентина Летяк редакторка стрічки
Зеленський Путін

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що взявся організувати зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним на території Туреччини.

Про це він сказав журналістам у літаку, повертаючись після візиту в Україну.

За його словами, Зеленський вже погодився на таку зустріч з Путіним.

– На наше запрошення, що Путін після повернення з Китаю відвідає Туреччину, отримано позитивний відгук. Зараз ми встановимо дату. Потім, сподіваюся, ми хочемо провести цю зустріч, щоб на високому рівні зібрати Путіна та Зеленського, – додав Ердоган.

3 лютого президент Туреччини Реджеп Ердоган відвідав Україну з офіційним візитом.

Під час переговорів з Володимиром Зеленським він вкотре запропонував свою державу як майданчик для переговорів між Україною та Росією для врегулювання збройного конфлікту.

Ердоган сказав, що Туреччина готова робити все можливе для мирного врегулювання.

Вчора Україна та Туреччина також підписали угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ), про яку країни намагалися домовитися протягом 12 років.

Це відриває нові можливості для бізнесу, які мають принести Україні прибуток, інвестиції, зростання ВВП та збільшення кількості робочих місць.

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Договір про вільну торгівлю з Туреччиною: що це означає і наскільки вигідно для бізнесу

Джерело: CNN

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