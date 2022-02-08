Украина не видит оснований для того, чтобы Китай каким-то образом способствовал российской агрессии.

Так министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире Свободы слова на ICTV прокомментировал совместную декларацию России и Китая относительно нерасширения НАТО.

– Сближение России и Китая не является какой-то новостью. Оно произошло задолго до этого. Я не сомневаюсь, что заявление в части НАТО было инициативой Российской Федерации для того, чтобы еще немного повысить ставки и градус давления, – отметил Дмитрий Кулеба.

Министр МИД напомнил, что Китай имеет свои торговые интересы в Украине.

– Это был дипломатический жест, который Россия разыграла в своих интересах. Мы понимаем, что происходит, но имеем свой уровень диалога с Китаем, прекрасно осознаем все риски, а также большую игру, которую ведет РФ, – отметил Дмитрий Кулеба.

4 февраля, в день открытия зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине, президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин обнародовали совместное заявление по результатам переговоров.

Китай поддержал требования России о так называемых гарантиях безопасности, которые предусматривают нерасширение НАТО.

Напомним также, что 31 июля состоялся первый телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Тогда стороны отметили, что, несмотря на глобальную пандемию, товарооборот между Украиной и Китаем растет второй год подряд.

Владимир Зеленский даже выразил надежду, что Украина может стать “мостом в Европу” для китайского бизнеса.