Україна не бачить підстав для того, щоб Китай якимось чином сприяв російській агресії.

Так міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі Свободи слова на ICTV прокоментував спільну декларацію Росії та Китаю щодо нерозширення НАТО.

– Зближення Росії та Китаю не є якоюсь новиною. Воно відбулося задовго до цього. Я не сумніваюсь, що заява в частині НАТО була ініціативою Російської Федерації для того, щоб ще трохи підвищити ставки та градус тиску, – зауважив Дмитро Кулеба.

Міністр МЗС нагадав, що Китай має свої торговельні інтереси в Україні.

– Це був дипломатичний жест, який Росія розіграла в своїх інтересах. Ми розуміємо, що відбувається, але маємо свій рівень діалогу з Китаєм, чудово усвідомлюємо всі ризики, а також велику гру, яку веде РФ, – зазначив Дмитро Кулеба.

4 лютого, у день відкриття зимових Олімпійських ігор 2022 у Пекіні, президент РФ Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін оприлюднили спільну заяву за результами переговорів.

Китай підтримав вимоги Росії про так звані гарантії безпеки, які передбачають нерозширення НАТО.

Нагадаємо також, що 31 липня відбулася перша телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та глави Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна.

Тоді сторони відзначили, що, попри глобальну пандемію, товарообіг між Україною й Китаєм зростає другий рік поспіль.

Володимир Зеленський навіть висловив сподівання, що Україна може стати “містком у Європу” для китайського бізнесу.