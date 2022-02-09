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Факты / Украина / Политика

Во время визита Макрона не поднимался вопрос внеблоковости Украины – Кулеба

Юлия Соколова редактор ленты
Дмитро Кулеба

Во время вчерашнего визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев вопрос отказа Украины от евроатлантических стремлений не поднимался.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что во время переговоров Эммануэля Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским никаких “зрад” не было и не могло быть.

– Вопрос отказа Украины от евроатлантических стремлений вчера не поднимался… Разговор между президентами был очень конкретный, но уверяю вас, что никаких “зрад” не произошло и не могло произойти, — заявил Кулеба.

Министр также поделился впечатлениями от визита Макрона, отметив, что французский лидер глубоко разобрался во всех нюансах, связанных с функционированием Трехсторонней контактной группы и разблокированием ее работы.

По словам Кулебы, Макрон приехал в Украину “с мыслями, а не с предложениями”.

– Президент Макрон приехал с мыслями, а не с предложениями. Сейчас мы находимся в той фазе, когда стороны, общаясь друг с другом, пытаются максимально понять пределы допустимых компромиссов и шагов, которые нужно предпринять, чтобы вывести ситуацию из тупика, — объяснил глава МИД.

При этом он подчеркнул, что любая модель давления на Украину недопустима, и никто не сможет что-либо навязывать нашему государству.

Кулеба добавил, что сейчас важно говорить с представителями как Франции, так и Германии, чтобы они поняли все нюансы ситуации вокруг Украины.

Источник: МИД

Фото: Правительственный портал

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