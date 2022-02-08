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Факты / Украина / Политика

Зеленский о переговорах с Макроном: Ключевой темой был мирный процесс

Юлия Соколова редактор ленты
Зеленський і Макрон

Ключевой темой переговоров президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона был мирный процесс, связанный с урегулированием ситуации на Донбассе.

Об этом украинский лидер заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров, продолжавшихся несколько часов.

Зеленский отметил, что особое значение имеет партнерство между Украиной и Францией в сфере безопасности. Он напомнил, что Париж играет немаловажную роль в Нормандском формате.

– Именно мирный процесс был одним из ключевых вопросов наших сегодняшних переговоров. Мы ожидаем, что в ближайшее время, согласно договоренностям, достигнутым во время Парижского саммита еще в декабре 2019 года, мы сможем провести следующие переговоры лидеров “нормандской четверки”, — подчеркнул Зеленский.

Президент уточнил, что имеет общее с Макроном видение актуальных угроз и вызовов в сфере безопасности для Украины, Европы и мира. По словам Зеленского, эти вызовы требуют единства, а также “новых проактивных подходов европейского лидерства”.

Зеленский отметил, что Киев и Париж продолжат взаимодействие для деоккупации украинских территорий.

Фото: Офис президента

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