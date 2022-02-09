Під час вчорашнього візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Києва питання відмови України від євроатлантичних прагнень не порушувалося.

Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що під час переговорів Еммануеля Макрона з президентом України Володимиром Зеленським жодних “зрад” не було і не могло бути.

– Питання відмови України від євроатлантичних прагнень вчора не порушувалося… Розмова між президентами була дуже конкретна, але запевняю вас, що жодних “зрад” не відбулося та й не могло відбутися, – заявив Кулеба.

Міністр також поділився враженнями від візиту Макрона, зазначивши, що французький лідер глибоко розібрався в усіх нюансах, пов’язаних із функціонуванням Тристоронньої контактної групи та розблокуванням її роботи.

За словами Кулеби, Макрон приїхав до України “з думками, а не пропозиціями”.

– Президент Макрон приїхав з думками, а не з пропозиціями. Зараз ми перебуваємо в тій фазі, коли сторони, спілкуючись одна з одною, намагаються максимально зрозуміти межі допустимих компромісів і кроків, які потрібно зробити, щоб вивести ситуацію з глухого кута, – пояснив очільник МЗС.

При цьому він наголосив, що будь-яка модель тиску на Україну є неприпустимою, і ніхто не зможе щось нав’язувати нашій державі.

Кулеба додав, що зараз важливо розмовляти з представниками як Франції, так і Німеччини, щоб вони зрозуміли всі нюанси ситуації довкола України.