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Факты / Украина / Политика

Подстрекательство к дезертирству: Януковичу объявили новое подозрение

Валентина Летяк редактор ленты
Віктор Янукович

Следователи ГБР по согласованию с Офисом генпрокурора 9 февраля сообщили бывшему президенту Виктору Януковичу новое подозрение в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству.

Речь идет о двух статьях Уголовного кодекса: ч. 4 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 1 ст. 408 (дезертирство).

По данным следствия, во время событий на Майдане 24 февраля 2014 года Янукович во избежание ответственности за преступления против участников акций протеста склонил к дезертирству заместителя начальника УГО – начальника Службы безопасности президента.

Как следствие, начальник охраны Януковича не вернулся из служебной командировки с территории Автономной Республики Крым и вместе с экс-президентом сбежал в Российскую Федерацию.

В ближайшее время следователи ГБР планируют обратиться к следственному судье с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения (заочно).

1 февраля суд заочно избрал меру пресечения в виде ареста начальнику охраны бывшего президента Виктора Януковича, подозреваемого в дезертирстве.

В начале 2014 года генерал-майор находился в Крыму вместе с Януковичем и не вернулся в Киев после завершения командировки.

В ГБР считают, что именно бывший начальник охраны Януковича организовал незаконную переправку экс-президента через границу Украины.

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Источник: ГБР

Фото: УНИАН

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