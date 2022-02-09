Підбурювання до дезертирства: Януковичу оголосили нову підозру

Слідчі ДБР за погодженням з Офісом генпрокурора 9 лютого повідомили колишньому президенту Віктору Януковичу нову підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони до дезертирства.

Йдеться про дві статті Кримінального кождексу: ч. 4 ст. 27 (види співучасників) та ч. 1 ст. 408 (дезертирство).

За даними слідства, під час подій на Майдані 24 лютого 2014 року Янукович, щоб уникнути відповідальності за злочини щодо учасників акцій протесту, схилив до дезертирства заступника начальника УДО – начальника Служби безпеки президента.

Як наслідок, начальник охорони Януковича не повернувся зі службового відрядження з території Автономної Республіки Крим і разом з експрезидентом втік до Російської Федерації.

Найближчим часом слідчі ДБР планують звернутися до слідчого судді з клопотанням про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу (заочно).

1 лютого суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді арешту начальнику охорони колишнього президента Віктора Януковича, якого підозрюють у дезертирстві.

На початку 2014 року генерал-майор перебував у Криму разом з Януковичем і не повернувся до Києва після завершення відрядження.

У ДБР вважають, що саме колишній начальник охорони Януковича організував незаконне переправлення експрезидента через кордон України.