Стоит ли Украине вводить электронное голосование и какие есть риски

Во время Diia Summit президент Владимир Зеленский анонсировал запуск опросов в приложении Дія. Поначалу они будут касаться, собственно, самого приложения, но впоследствии их функции расширятся.

В конце 2021 года глава государства даже заявлял о проработке вопроса онлайн-голосования. Но можно ли уже говорить о готовности Украины к такому шагу?

От опросов к голосованию

Идея проводить опрос не нова для президента Зеленского. Одно из его предвыборных обещаний – увеличение народовластия, то есть участия народа в принятии решений.

Многие считали, что реализуют эту идею посредством принятия закона О всеукраинском референдуме.

Но после Diia Summit создается впечатление, что в Офисе президента решили пойти дальше и запустить опросы, которые в будущем коснутся не только приложения Дія, но и деятельности власти.

– В приложении Дія запускается услуга Опрос – первый масштабный инструмент электронной демократии. Для миллионов граждан это возможность выражать свою позицию и влиять на решения. Для государства – возможность быстро узнавать мнение людей по любым вопросам в режиме реального времени и реальных цифр. Ну а для всех нас – это фактически старт цифрового народовластия, – сказал глава государства.

Политолог Александр Антонюк считает, что расширение взаимодействия граждан и государства через приложение Дія – хорошая инициатива, но нужно знать, где остановиться.

— В целом интеграцию в цифровую платформу опций, которые может обеспечить государство, я оцениваю положительно, поскольку достаточно удобно, когда все есть на одной платформе. Я бы добавил не только опрос, но и регистрацию электронных петиций… запись на обращение граждан, начиная от чиновников органов местного самоуправления и заканчивая народными депутатами, – считает политолог.

Однако далеко не всем нравится эта идея. Первое, о чем стали говорить, – это безопасность и объективность таких данных.

Эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев считает, что самая большая проблема таких опросов – достоверность результатов.

– Нет (и вряд ли будет) технической возможности проверить достоверность результатов, – говорит он.

Об объективности таких опросов упоминает и глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. По его мнению, правительство может заказывать опросы на интересующие его темы.

— Такие опросы не являются репрезентативными. Если власти хотят узнать мнение общества по тому или иному вопросу, нужно просто заключить контракт и заказать опрос у авторитетных социологических структур. Они получат четкую подборку, точную информацию. Опрос в приложении Дія – это все же опрос тех граждан Украины, которые им пользуются. То есть он не может отражать общее мнение населения, – считает он.

Но также в цифровом народовластии видят и возможность голосования онлайн. Особенно после обращения президента к Верховной Раде, в ходе которого он упоминал об электронном голосовании.

И хотя эта идея не нова, почти ни в одной стране она не прижилась.

В каких странах голосуют онлайн

С появлением интернета идею использовать онлайн-платформы для голосования на выборах рассматривали десятки стран мира.

Считается, что больше всего в этом вопросе продвинулась Эстония. Она начала внедрение онлайн-голосования в 2005 году, в 2007-м уже использовала технологию на уровне национальных выборов.

С тех пор их популярность стабильно росла, и на парламентских выборах 2019 года уже более 43% голосов отдали онлайн. То есть, на выборах в Эстонии в 2019 году около 247 тыс. человек проголосовали онлайн.

Кроме того, такая технология позволяла сэкономить на проведении голосования. В то же время страна не отказалась от бумажной формы голосования.

И хотя в Украине это дало бы возможность привлечь больше избирателей, более или менее позитивный опыт Эстонии не является гарантией доверия.

— Большинству граждан эта тема может понравиться: зачем мне ходить на участок, когда можно нажать на несколько кнопок в смартфоне. Но безопасность, надежность и доверие к институтам власти делают невозможным создание такой опции. Кроме того, это действительно небезопасно. Учитывая, что ни одна из ведущих западных стран не использует электронное голосование, – говорит Антонюк.

В Соединенных Штатах также используют интернет для голосования, но очень выборочно. Лишь в отдельных случаях избирателям дают возможность проголосовать онлайн, и далеко не все штаты.

Наиболее распространенной является возможность получить бюллетень онлайн, заполнить его на компьютере и распечатать. В дальнейшем его отправляют по почте.

В общей сложности около 30 стран мира рассматривали тот или иной вид э-голосования. Среди них Франция, Германия, Канада и Финляндия. Но многие пришли к выводу, что риски такого перехода преобладают над преимуществами.

Проблемы с э-голосованием

Проблемы онлайн-голосования прежде всего связаны с безопасностью. Первое, что нужно сделать – позаботиться об идентификации избирателя, а также – чтобы никто не мог голосовать за него.

В Эстонии эту проблему решили с помощью ID-карт, по которым избиратели получали доступ к бюллетеню.

Но развивалась эта система в Эстонии еще до того, как киберугрозы вышли на новый уровень. За эти годы исследователям удалось обнаружить немало уязвимостей в защите онлайн-системы голосования, с помощью которых можно повлиять на результаты выборов.

И хотя за годы голосования никакого вмешательства не обнаружили, эксперты рекомендовали отказаться, по крайней мере, от передачи заполненных бюллетеней онлайн.

Если же говорить о приложении Дія, то там авторизация происходит с помощью отпечатка пальца или пароля. Можно привлечь и технологию распознавания лица, но она не подойдет для столь важного процесса, как выборы, считает кандидат технических наук, эксперт по кибербезопасности Алексей Барановский.

— Чтобы быть уверенным в невозможности фальсификации, мы должны обеспечить непрерывную цепочку между человеком и центральным избирательным органом. А у нас получается, что разработку программного обеспечения никто не контролировал, она сторонняя. Разработка устройств – сторонняя. Какие гарантии у избирателей, что Китай, например, не заложил какую-нибудь закладочку в чип распознавания образа. Какие гарантии есть, что вводимые вами данные не перехватываются разработчиком устройства? – рассуждает эксперт.

В Соединенных Штатах также достаточно подробно изучали возможность проведения голосования с помощью интернета, особенно после начала пандемии Covid-19.

— Возврат электронных бюллетеней несет значительные риски безопасности для конфиденциальности, целостности и доступности заполненных бюллетеней. Эти риски, в конечном счете, могут повлиять на результаты голосования и носить масштабный характер, – говорится в отчете Национального института стандартов и технологии США.

Барановский также отмечает, что есть немало факторов, способных повлиять на проведение голосования онлайн.

— Безусловно, это могут быть кибератаки, взлом базы данных, взлом сервера данных, перехват данных во время передачи. Кроме того, существует угроза инсайдеров, то есть лиц, которые по должностным обязанностям имеют доступ к этим данным, объектам инфраструктуры, и потенциально могут их изменить. Соответственно, это очень трудно проконтролировать, – объясняет эксперт.

Безопасность – лишь одна из причин, почему такие страны, как Франция, отказываются от масштабного введения э-голосования.

Кошель считает, что и без угрозы кибератак появятся проблемы, которые будут влиять на объективность голосования.

— Электронное голосование открывает путь к покупке голосов избирателей. Соцопросы свидетельствуют, что граждане готовы продавать свой голос за 500-700 грн, но срабатывает элемент страха. При внедрении электронного голосования эффективность механизма прямого подкупа возрастет до 95-100%. То есть избиратель будет приходить в помещение, где будет голосовать в присутствии посторонних, демонстрировать голос и получать гарантированное вознаграждение, – говорит председатель КИУ.

Части технологии

Далеко не у всех есть смартфоны и компьютеры, чтобы приобщиться к э-голосованию. Но можно использовать онлайн-технологии в качестве дополнения к привычным нам выборам. Например, если их задействовать для голосования на арктической станции Академик Вернадский или для отправки результатов с участков в ЦИК.

— Некоторые элементы (онлайн-голосования. – Ред.) можно применить. К примеру, электронный подсчет голосов от участка до ЦИК. Он позволит гражданам Украины до полуночи узнать результаты выборов на 95% и решить давнюю и большую проблему – сдачу избирательной документации в окружные комиссии, – объясняет Кошель.

Но, по его мнению, следует дублировать результаты в бумажном виде, чтобы у всех желающих была возможность их проверить.

“Классическая” избирательная система также не идеальна, но наличие международных наблюдателей позволяет убедиться в прозрачности выборов.

А в стране, где в 2004 году боролись с фальсификацией выборов, трудно будет убедить граждан в их честности без участия наблюдателей.

— Человек делает свой выбор в присутствии комиссии, в состав которой входят представители всех участников политического процесса… присутствие международных наблюдателей гарантирует то, что выборы проходят демократическим способом. Онлайн-голосование такого контроля обеспечить не может, – заключает Антонюк.

Бить тревогу еще рано, но придется тщательнее присматриваться ко всем шагам по цифровизации Украины.

Убрать излишнюю бюрократию – отличная инициатива, которая в будущем может упростить не только получение документов, но и взаимодействие граждан с народными депутатами. Но нельзя допустить, чтобы из-за этого мы остались без прозрачных выборов.

Фото: Мінцифри