В 2022 году Верховная Рада Украины сосредоточится на нескольких приоритетных вопросах, среди которых – пенсионная реформа, закон о местном референдуме и реформа Службы безопасности.

Об этом рассказал спикер ВР Руслан Стефанчук. Он напомнил о существовании Плана законопроектной работы украинского парламента.

Согласно этому документу, одним из ключевых вопросов этого года станет усиление народовластия (речь идет о законопроекте о местных референдумах).

Как отметил Стефанчук, в конце января (ориентировочно, 28 января) свое предварительное заключение по этому законопроекту должна предоставить Венецианская комиссия.

– Крайне важно, чтобы документ стал… действительно эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне. Ожидаю, что в начале следующей сессии мы сможем рассмотреть этот документ на пленарном заседании, – уточнил спикер ВР.

По его словам, сейчас также нарабатывается ряд других законопроектов, касающихся народовластия в разных сферах (речь, в частности, о коллективных исках, суде присяжных и о мировых судах, которые смогут решать незначительные споры).

Среди других приоритетных вопросов в работе Верховной Рады в этом году Стефанчук назвал:

1. Завершение реформы градостроительства (с акцентом на цифровизации и децентрализации). Это предусматривают законопроекты №5655 и №5877, которые ожидают второго чтения в ВР. По словам спикера, они помогут ликвидировать почву для коррупции в сфере строительства.

2. Реформу Службы безопасности Украины, на которой настаивают международные партнеры. По прогнозам Стефанчука, Рада сможет рассмотреть этот вопрос уже в начале года.

– СБУ должна выполнять только присущие ей функции и не заниматься вопросами экономики, давлением на бизнес и тому подобным, – объяснил спикер.

3. Пенсионную реформу. Речь идет о законопроектах по внедрению в Украине накопительных пенсий (второго уровня пенсионного обеспечения). Эти документы также планируется рассмотреть в зале заседаний в начале года.

4. Завершение реформы децентрализации. Как объяснил спикер ВР, для этого нужно будет вносить изменения в Конституцию Украины.

– В парламенте создана рабочая группа, которая будет работать над усовершенствованием конституционных основ осуществления местного самоуправления в соответствии с требованиями Европейской хартии местного самоуправления, – рассказал Стефанчук.

Еще ряд инициатив касаются реформирования работы самой Верховной Рады. В частности, планируется внедрить концепцию открытости ВР. Среди прочего, речь о внешней международной открытости. Для этого на сайте парламента в 2022 году опубликуют 181 законодательный акт, переведенный на английский язык. По словам Стефанчука, эти документы могут заинтересовать инвесторов.

Кроме того, в украинском парламенте могут ввести еще несколько изменений. Речь идет о:

• Технологическом обновлении зала заседаний ВР.

• Введении дистанционного голосования нардепов. Как отметил Стефанчук, сейчас идет работа над соответствующим законопроектом.

– В настоящее время нет варианта, чтобы в случае опасности (пандемии, агрессии РФ) немедленно собраться и принять важное для государства решение. Поэтому считаю, что такой предохранитель, как дистанционное голосование, должен быть в ВР, — подчеркнул спикер.

• Создание исследовательско-аналитической службы, которая будет анализировать законопроекты, попадающие в Раду.

Недавно Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании Научно-консультативного совета при главе ВР. В состав нового органа войдут специалисты со степенью доктора наук или доктора философии (кандидата наук), адвокаты, а также судьи в отставке. Они будут осуществлять сопровождение законопроектной работы.

Фото: Верховная Рада