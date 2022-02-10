Под предлогом учений РФ ограничивает морской суверенитет Украины – посольство США

Под предлогом военных учений РФ ограничивает морской суверенитет Украины, свободу судоходства в Черном и Азовском морях.
Так в посольстве США в Украине прокомментировали решение России заблокировать некоторые районы Черного и Азовского морей для судоходства на период проведения военных учений – с 13 по 19 февраля.
– Российская экономическая война против Украины продолжается. Под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, ограничивает свободу судоходства в Черном и Азовском морях и препятствует морским перевозкам, необходимым для экономики Украины, – говорится в заявлении американского посольства.
Російська економічна війна проти України триває. Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України.
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 10, 2022
В МИД Украины ранее назвали решение о блокировании акватории Черного и Азовского морей частью гибридной войны РФ.
Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях.
По данным ВМС Украины, Россия хочет перекрыть на период учений значительную часть морских районов – практически весь юг Азовского моря и северо-западную часть Черного моря.
Фото: Посольство США у Києві