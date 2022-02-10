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Факты / Украина / Политика

Под предлогом учений РФ ограничивает морской суверенитет Украины – посольство США

Валентина Летяк редактор ленты
Посольство США у Києві

Под предлогом военных учений РФ ограничивает морской суверенитет Украины, свободу судоходства в Черном и Азовском морях.

Так в посольстве США в Украине прокомментировали решение России заблокировать некоторые районы Черного и Азовского морей для судоходства на период проведения военных учений – с 13 по 19 февраля.

– Российская экономическая война против Украины продолжается. Под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, ограничивает свободу судоходства в Черном и Азовском морях и препятствует морским перевозкам, необходимым для экономики Украины, – говорится в заявлении американского посольства.

 

В МИД Украины ранее назвали решение о блокировании акватории Черного и Азовского морей частью гибридной войны РФ.

Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях.

По данным ВМС Украины, Россия хочет перекрыть на период учений значительную часть морских районов – практически весь юг Азовского моря и северо-западную часть Черного моря.

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Фото: Посольство США у Києві

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