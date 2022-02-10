Під приводом навчань РФ обмежує морський суверенітет України – посольство США

Під приводом військових навчань РФ обмежує морський суверенітет України, свободу судноплавства у Чорному та Азовському морях.

Так у посольстві США в Україні прокоментували рішення Росії заблокувати деякі райони Чорного та Азовського морів для судноплавства на період проведення військових навчань – з 13 по 19 лютого.

– Російська економічна війна проти України триває. Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства у Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України, – йдеться у заяві американського посольства.

Російська економічна війна проти України триває. Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 10, 2022

У МЗС України раніше назвали рішення про блокування акваторії Чорного та Азовського морів частиною гібридної війни РФ.

Безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.

За даними ВМС України, Росія хоче перекрити на період навчань значну частину морських районів – практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря.

Фото: Посольство США у Києві