Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением России блокировать часть акватории Черного и Азовского морей якобы для проведения военно-морских учений.

В МИД Украины отмечают, что беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях.

— Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, прежде всего для портов Украины, — отмечают в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве такие действия РФ называют частью гибридной войны против Украины.

— Они демонстрируют неприкрытое пренебрежение нормами и принципами международного права, — отмечают в МИД Украины.

Напомним, что сегодня минобороны РФ сообщило о заходе крупных десантных кораблей российского флота в оккупированный Севастополь. Так, корабли Королев, Минск, Калининград, Петр Моргунов, Георгий Победоносец и Оленегорский горняк завершили межфлотский переход вокруг Европы и заходят на главную базу Черноморского флота.

В российском минобороны отмечают, что в январе-феврале 2022 г. проводится серия военно-морских учений, основной целью которых является “защита российских национальных интересов в Мировом океане, а также противодействие военным угрозам Российской Федерации по морским и океанским направлениям”.

Фото: Минобороны РФ