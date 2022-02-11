РНБО збереться у Харкові 11 лютого: порядок денний

У п’ятницю, 11 лютого, у Харкові відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки України.

У РНБО зазначили, що вирішили зібратися в області, яка є прикордонною із Російською Федерацією.

Час та місце засідання

Виїзне засідання РНБО розпочнеться о 15.30 на вул. Сумській, 64, у Харківській обласній державній адміністрації.

Після засідання орієнтовно о 17.30 секретар РНБО Олексій Данілов проведе брифінг для ЗМІ.

Порядок денний

Повного порядку денного засідання РНБО поки що немає. Проте, за даними ЗМІ, на цьому засіданні можуть звільнити керівництво Нацкомісії, яке здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Також мають розглянути невідкладне питання ризиків для морського судноплавства України у зв’язку із блокадою Росією частини акваторії Чорного, Азовського морів, а також Керченської протоки.

Окрім того, очікується, що РНБО розгляне питання формування сил територіальної оборони.

Нагадаємо, на минулому засіданні РНБО, що відбулося 24 січня, розглядали заходи національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, протидію пандемії та ситуацію в економіці та енергетиці.

Зокрема, тоді РНБО ухвалила рішення нарахувати українцям, які зробили бустерну дозу щеплення проти коронавірусу, додаткові 500 грн єПідтримки.

Джерело: РНБО, УП