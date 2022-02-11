Усі сторони налаштовані продовжувати перемовини – Єрмак про Нормандський формат

Представники Німеччини, Франції, України та Росії підтвердили готовність продовжувати перемовини в Норманському форматі.

Про це за підсумками переговорів політичних радників лідерів чотирьох країн у Берліні повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Це добре, що продовжуються перемовини в Нормандському форматі. Сьогодні всі сторони підтвердили, що налаштовані продовжувати ці перемовини, що це дуже важливо і що всі зацікавлені в тому, щоб вони відбувалися, – сказав Андрій Єрмак.

Перемовини політичних радників тривали понад дев’ять годин.

– Ми наближаємося до рекорду, який був встановлений тут, у Берліні, раніше, коли провели практично 12 годин у перемовинах. Але я хочу наголосити, що ми готові говорити і 24 години для того, щоб досягти бажаного результату – припинення війни та повернення наших територій, – наголосив керівник Офісу президента.

Нагадаємо, що це вже друга зустріч політичних радників Німеччини, Франції, України та Росії з початку 2022 року.