Россия обвиняет Запад, в частности, Вашингтон, в усилении давления из-за поставок оружия Украине. Как Соединенные Штаты Америки реагируют на подобные упреки со стороны Москвы? Об этом в эксклюзивном интервью Фактам ICTV объяснила помощница государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.

По ее словам, США дают ответ на агрессивное поведение России. Америка вкладывается в дипломатическое разрешение конфликта, однако если президент РФ Владимир Путин решится на масштабное вторжение, тогда США готовы ввести болезненные санкции и ограничения на экспорт.

– США не начинали этот кризис. Агрессор здесь Россия. США наблюдали за наращиванием техники вблизи Украины, за военными учениями, по крайней мере, так их называет Россия. То же самое происходит и в Беларуси. Мы видели, как более 30 тыс. российских военных уже находятся в Беларуси, где также все маскируют под учения. В Черном море увеличилось присутствие русских военных кораблей.

Америка реагирует на агрессивное поведение России двусторонней реакцией, пытаясь разрешить спровоцированный ею конфликт в Украине.

– Наша реакция двусторонняя. С одной стороны, мы хотели бы разрешить кризис между Россией и Украиной путем дипломатии. США вкладываются в дипломатическое разрешение конфликта. С другой стороны, если Путин решится на наступление, ответ США, Евросоюза, Большой Семерки и наших союзников будет очень резким — в виде санкций и ограничений на экспорт. Мы не перестанем направлять Украине военную поддержку для самозащиты. Также мы укрепляем Восточный фланг НАТО.

Помощница госсекретаря США рассказала, есть ли шансы на дипломатическое решение ситуации на украинско-российской границе после встреч западных дипломатов с украинскими чиновниками и переговоров с российской стороной.

– Я верю, что для дипломатии всегда есть шанс. Но Путин будет решать, как сложится эта ситуация. Он создал кризис на границе с Украиной, что очень похоже на подготовку к вторжению. Мы очень надеемся, что этого никогда не произойдет. Мы и Европейский Союз много сил вкладываем в дипломатию. Очень ожидаем, что президент России выберет неконфликтное разрешение ситуации.

Карен Донфрид объяснила, как новые санкции против России могут остановить их агрессию. США верят, что ценность ограничений в том, что Москва не захочет введения санкций, поэтому будет воздерживаться от дальнейших агрессивных действий против Украины.

– Мы очень верим в силу сдерживания. И поэтому мы плодотворно работали с партнерами и союзниками, чтобы составить этот список ограничений. Я думаю, мы достаточно четко высказались, какие отрасли он охватит и где ударит болезненно. Ценность санкций состоит в том, что Москва не захочет их введения, поэтому будет воздерживаться от дальнейших агрессивных действий в отношении Украины.

Кроме того, она объяснила, есть ли лимиты в США по поставке вооружения и оборонной техники Украине. Помощница государственного секретаря США по Европе и Евразии подчеркнула, что Америка будет продолжать оказывать поддержку нашему государству.

– Вы видите, насколько изменилась наша военная поддержка Украины с начала года против предыдущих. По многим вопросам в США существуют разногласия. Однако то, что касается поддержки украинцев, все дипломаты единодушны: вы нам не безразличны, мы продолжим поддержку. Но мы всегда говорим – окно для дипломатии открыто. Президент Байден неоднократно отмечал, что Вашингтон не будет находиться в стороне от ситуации, мы поможем украинцам и предоставим многое для самозащиты.

Обозреватель издания The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид сказал, что единственный эффективный поступок, который может остановить российское вторжение – прислать американские и силы коалиции в защиту Украины. Донфрид прокомментировала, дискутируют ли эту возможность в Вашингтоне.