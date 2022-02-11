Росія звинувачує Захід, зокрема, Вашингтон, у посиленні тиску через постачання зброї Україні. Як Сполучені Штати Америки реагують на подібні закиди з боку Москви? Про це в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV пояснила помічниця державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.

За її словами, США дають відповідь на агресивну поведінку Росії. Америка вкладається у дипломатичне вирішення конфлікту, проте якщо президент РФ Володимир Путін наважиться на масштабне вторгнення, тоді США готові запровадити болючі санкції та обмеження на експорт.

– США не розпочинали цю кризу. Агресор тут Росія. США спостерігали за нарощуванням техніки поблизу України, за військовими навчаннями, принаймні так їх називає Росія. Те саме відбувається і в Білорусі. Ми бачили, як понад 30 тис. російських військових вже перебувають у Білорусі, де також усе маскують під навчання. У Чорному морі збільшилася присутність російських військових кораблів.

Америка реагує на агресивну поведінку Росії двосторонньою реакцією, намагаючись вирішити спровокований нею конфлікт в Україні.

– Наша реакція двостороння. З одного боку, ми хотіли б вирішити кризу між Росією та Україною через дипломатію. США вкладаються у дипломатичне вирішення конфлікту. З іншого боку, якщо Путін наважиться на наступ, відповідь США, Євросоюзу, Великої Сімки та наших союзників, буде дуже різкою – у вигляді санкцій та обмежень на експорт. Ми не припинимо надсилати Україні військову підтримку для самозахисту. І також ми зміцнюємо Східний фланг НАТО.

Помічниця держсекретаря США розповіла, чи є шанси на дипломатичне вирішення ситуації на українсько-російському кордоні після зустрічей західних дипломатів з українськими чиновниками та перемовин з російською стороною.

– Я вірю, що для дипломатії завжди є шанс. Але Путін вирішуватиме, як складеться ця ситуація. Він створив кризу на кордоні з Україною, що дуже схожа на підготовку до вторгнення. Ми дуже сподіваємося, що цього ніколи не станеться. Ми та Європейський Союз багато сил вкладаємо у дипломатію. Дуже очікуємо, що президент Росії обере неконфліктне розв’язання ситуації.

Карен Донфрід пояснила, як нові санкції проти Росії потенційно можуть зупинити їхню агресію. США вірять, що цінність обмежень полягає у тому, що Москва не захоче запровадження санкцій, тому утримуватиметься від подальших агресивних дій проти України.

– Ми дуже віримо у силу стримування. І саме тому ми плідно працювали з партнерами та союзниками, щоб скласти цей список обмежень. Я думаю, ми достатньо чітко висловилися, які галузі він охопить та де вдарить найболючіше. Цінність санкцій у тому, що Москва не захоче їхнього запровадження, тому утримуватиметься від подальших агресивних дій щодо України.

Крім того, вона пояснила, чи є ліміти у США щодо постачання озброєння та оборонної техніки Україні. Помічниця державного секретаря США з питань Європи та Євразії наголосила, що Америка продовжуватиме надавати підтримку нашій державі.

– Ви бачите, наскільки змінилася наша військова підтримка України від початку року проти попередніх. З багатьох питань у США існують розбіжності. Однак усе, що стосується підтримки українців, всі дипломати одностайні: ви нам не байдужі, ми продовжимо підтримку. Але ми завжди кажемо – вікно для дипломатії відкрите. Президент Байден неодноразово наголошував, що Вашингтон не перебуватиме осторонь ситуації, ми допоможемо українцям та надамо багато чого для самозахисту.

Оглядач видання The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мід сказав, що єдиний ефективний вчинок, який може зупинити російське вторгнення – надіслати американські та сили коаліції на захист України. Донфрід прокоментувала, чи дискутують цю можливість у Вашингтоні.