Заслухають СБУ, розвідку та уряд: Кіра Рудик анонсувала недільне засідання Ради

12 лютого в українському парламенті під головуванням спікера Руслана Стефанчука відбулось засідання керівників всіх фракцій та груп.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат Кіра Рудик.

Вона уточнила, що політики обговорювали перелік першочергових законопроектів для зміцнення оборони та економіки, а також план щодо реакції на ймовірну агресію РФ.

За інформацією Кіри Рудик, наступне таке засідання відбудеться уже в неділю, 13 лютого.

– Завтра буде відбуватися закрите засідання керівників парламентських фракцій. З нами говоритимуть міністр оборони, міністр внутрішніх справ, керівництво розвідки та СБУ, а також керівники Нацбанку, Мінфіну. Очікується присутність прем‘єр-міністра, – написала вона.

Окрім цього, Кіра Рудик наголосила, що десятки депутатів виступають за зустріч з президентом Володимиром Зеленським для координації подальших дій.

Джерело: Кіра Рудик

Фото: Кіра Рудик