Глава Міноборони Білорусі запевнив, що з їхнього боку загроз для України немає – Резніков

Заради відновлення атмосфери діалогу, зниження градусу публічних проявів та безпеки у регіоні 14 лютого відбулася телефонна розмова міністра оборони України Олексія Резнікова з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.

Глави оборонних відомств говорили, зокрема, про необхідність підвищення довіри і транспарентності під час проведення військових навчань поблизу державного кордону, а також про уникнення можливих інцидентів та взаємне інформування у разі позаштатних ситуацій.

Резніков, розповідаючи Хреніну про перебіг командно-штабних навчань Заметіль-2022, наголосив на їхньому оборонному характері.

Для зміцнення взаємної довіри вони домовилися, що аташе з питань оборони Білорусі в Україні відвідає навчання Заметіль-2022, а аташе з питань оборони України у Республіці Білорусь – білорусько-російські навчання Союзна рішучість-2022.

– Вдячний моєму колезі Віктору Хреніну за відверту розмову. Я неодноразово наголошував, що стосунки між українським і білоруським народами є особливими. Будь-які загрози чи провокації з боку України щодо Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович так само запевнив мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь, – наголосив Резніков.

Глава Міноборони сказав, що вони також визначили алгоритм подальшої взаємодії.

– Сприймаю це як позитивний сигнал і перший крок до плідної співпраці, – підсумував міністр.

10 лютого у Білорусі розпочалися спільні російсько-білоруські військові навчання Союзна рішучість-2022, які спричинили хвилю розмов про можливу нову ескалацію. Підігріло їх також рішення РФ блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів нібито для проведення військово-морських навчань.

Того ж дня Україна у відповідь на активність російських та білоруських військових біля своїх кордонів розпочала планові командно-штабні навчання Заметіль-2022, на яких відпрацьовують управління угрупованнями військ під час ведення бойових дій.