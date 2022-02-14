Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Киев обещает представить для обсуждения законопроекты об “особом статусе” отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также о местных выборах на Донбассе.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, комментируя процесс урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

– Президент меня заверил в том, что Украина предоставит проекты законов относительно особого статуса и местных выборов для дискуссии, — подчеркнул Шольц.

Канцлер Германии также отметил важность Нормандского формата. Шольц заверил, что Берлин вместе с Францией пытается найти дипломатическое решение в этой сложной ситуации.

Глава немецкого правительства напомнил о возобновлении встреч политических советников Нормандской четверки, последняя из которых состоялась на прошлой неделе в Берлине.

– Мы интенсифицировали свои усилия в Нормандском формате… Это, несомненно, сложный процесс, но я уверен, что он достоин любых усилий. Президент Зеленский и я были единодушны, что нормандский формат, параллельно с переговорами между США и Россией, а также с ОБСЕ, является важным форматом для переговоров с РФ, — заявил Шольц.

Он добавил, что Берлин озабочен из-за ситуации на российско-украинской границе.

В прошлый четверг, 10 февраля, в Берлине прошли очередные переговоры политических советников лидеров Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия).

Советники согласились, что нужно разблокировать и активизировать работу Трехсторонней контактной группы (ТКГ), однако совместный документ согласовать не смогли.

О деталях последних переговоров советников Нормандской четверки – читайте в материале.